Inflazione: Istat, +0,1 per cento a febbraio, +0,6 per cento su anno

- Nel mese di febbraio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e dello 0,6 per cento su base annua (da +0,4 per cento di gennaio), confermandola stima preliminare. Così l'Istat nella nota relativa ai prezzi al consumo. Secondo le rilevazioni dell'Istat la lieve accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -6,3 per cento di gennaio a -3,6 per cento) e all’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,1 per cento a +1,0 per cento), solo in parte compensate dal rallentamento dei Beni alimentari (da +0,6 per cento a +0,2 per cento). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici salgono entrambe a +0,9 per cento, da +0,8 per cento del mese precedente. L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+1,4 per cento) e, in misura minore, dei Tabacchi e dei Servizi relativi ai trasporti(+0,4 per cento per entrambi). In calo i Beni alimentari (-0,3 per cento). L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +0,7 per cento per l’indice generale e a +0,3 per cento per la componente di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente (da +0,4 per cento a +0,2 per cento), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto invertono la tendenza (da -0,1 per cento a +0,1 per cento). (segue) (Ren)