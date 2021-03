Inflazione: Istat, +0,1 per cento a febbraio, +0,6 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una diminuzione dello 0,2 per cento su base mensile, a causa del protrarsi dei saldi invernali di cui il Nic non tiene conto, e un aumento dell’1,0 per cento su base annua (da +0,7 per cento nel mese precedente), confermando la stima preliminare. La crescita tendenziale più marcata dell’Ipca rispetto a quella del Nic si deve ai prezzi di Abbigliamento e calzature che su base annua aumentano del 5,8 per cento (da +5,2 per cento di gennaio) a causa del calo congiunturale (-4,8 per cento) più contenuto di quello di febbraio 2020 (-5,2 per cento), che fa sì che si rafforzi la già ampia crescita su base annua registrata a gennaio per questo raggruppamento merceologico. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e dello 0,5 per cento su base annua. (Ren)