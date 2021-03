Vaccini: Gasparri, Cartabia chiarisca su magistrati che saltano code

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una interrogazione al ministro della Giustizia Marta Cartabia ho chiesto di sapere quali siano i magistrati che sarebbero stati vaccinati, in base a quali criteri e perché queste persone abbiano saltato code e file. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Quella della magistratura si conferma anche in questo caso l'unica vera casta che c'è in Italia. Se il fatto che abbiamo appreso risponde al vero, saremmo di fronte a un caso sconcertante di privilegio autoreferenziale. Il Ministro renda subito noti, in maniera ufficiale, i nomi dei protagonisti di questa vicenda e le ragioni che hanno causato questo scandaloso comportamento. Mentre c'è un caos e una confusione e ci sono cittadini anche in condizioni precarie in attesa, i magistrati saltano la fila. È un'assoluta vergogna. Non se ne può più di questo 'sistema'. A Palamara lo andranno a vaccinare a domicilio a questo punto?", aggiunge. (Rin)