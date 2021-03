India: Jammu e Kashmir, due uomini uccisi in operazione antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Jammu e Kashmir, in India, ha dichiarato conclusa dopo tre giorni un’operazione antiterrorismo nel distretto di Shopian, nell’area di Rawalpora, nel corso della quale sono stati uccisi due militanti: uno domenica, identificato come Jahangir Ahmad Wani, e uno ieri, come Sajad Afghani alias Wilayat Lone. Il primo sarebbe stato un affiliato dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let). Il secondo, invece, sarebbe stato il comandante distrettuale di Jaish-e-Mohammad (Jem). All’operazione hanno partecipato uomini dell’Esercito, della Forza di polizia centrale di frontiera (Crpf) e della polizia territoriale. Secondo la ricostruzione ufficiale, sono stati i terroristi ad aprire il fuoco. Nel Territorio dell’Unione, secondo il direttore generale della polizia, Dilbag Singh, sono attivi circa 200 terroristi e mentre altri 250 sono pronti a lanciare attacchi dal di là del confine col Pakistan. (segue) (Inn)