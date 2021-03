Polonia: Covid, cala il numero di coloro che vogliono vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei polacchi che intendono vaccinarsi contro il coronavirus è calato. L'allerta arriva dal quotidiano "Gazeta Wyborcza", che fa riferimento a un sondaggio condotto dagli istituti Uce Research e Syno Poland. Secondo la rilevazione, al momento a volersi vaccinare è il 51,6 per cento dei polacchi. I contrari sono il 30,5 per cento, mentre il 14,3 "non ha ancora un'opinione". Krzysztof Zych, analista capo di Uce Research, parla di una "tendenza in calo" a proposito dell'interesse nei confronti della vaccinazione contro il Covid-19. "A gennaio i sondaggi indicavano quasi il 70 per cento di desiderosi di vaccinarsi. A febbraio erano circa il 55 per cento. Ora abbiamo poco più del 50 per cento", ha affermato. (segue) (Vap)