Polonia: Covid, cala il numero di coloro che vogliono vaccinarsi (2)

- E' molto probabile che i timori intorno al vaccino AstraZeneca e alla possibilità che possa talvolta condurre a complicazioni tromboemboliche, finora non provata, possa scoraggiare ulteriormente le persone alla vaccinazione. Paesi Bassi, Irlanda, Norvegia, Islanda, Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Italia hanno già sospeso le somministrazioni di questo vaccino in via precauzionale. Il sondaggio ha chiesto agli intervistati anche quale vaccino sceglierebbero. Il 29,5 per cento ha risposto che vorrebbe quello di Pfizer, l'11,3 per cento quello di Johnson & Johnson, l'8,8 per cento quello di Moderna e solo il 3,4 per cento quello di AstraZeneca. Peggio fa solamente il vaccino russo Sputnik V, che dichiara di volere soltanto l'1,9 per cento dei polacchi. Come ricordato già ieri dal viceministro della Sanità, Waldemar Kraski, in Polonia non è stato al momento confermato nessun caso di trombosi attribuibile al vaccino di Oxford-AstraZeneca. (Vap)