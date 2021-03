Vaccino: Speranza, aziende farmaceutiche rispettino impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi sull'approvvigionamento di vaccini "sono stati costruiti dalla Commissione europea per conto di tutti i Paesi dell'Unione, una scelta giusta". Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del colloquio "Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia", organizzato da Rcs Academy. L'Italia ha diritto al "13,46 per cento di tutte le dosi. Chiediamo alle aziende farmaceutiche di rispettare gli impegni", ha aggiunto. (Rin)