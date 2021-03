© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in questo momento di difficoltà per il Paese, il ricordo di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi e Giulio Rivera è più che mai vivo". È quanto afferma Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "E dopo 43 anni continuiamo a chiedere la verità. È ancora forte la rabbia di chi invoca trasparenza", aggiunge. (Com)