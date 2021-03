Roma: accumulatrice seriale detiene gatti a casa, ordinanza Raggi per tutelare donna e animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alcune settimane i video di una donna in zona San Giovanni, accumulatrice seriale, hanno fatto il giro del web e dei social network. Nelle immagini appariva una situazione di forte disagio psicologico ma soprattutto la detenzione di animali domestici, gatti in particolare, in condizioni igienico sanitarie inaccettabili. Per questo motivo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta il 14 marzo scorso con un'ordinanza per tutelare la salute sia dell'anziana donna che degli animali. L'ordinanza emanata da Raggi dispone l'allontanamento degli animali domestici e la loro sistemazione in altro luogo idoneo, impone alla signora il divieto di detenere altri animali e chiede alla polizia locale di effettuare controlli periodici, nonchè alla Asl di provvedere a rendere nuovamente abitabile l'immobile. (Rer)