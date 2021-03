Serbia: ministero Salute, ospedali Covid a Belgrado pieni fino al massimo della capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture adibite alla ricezione di pazienti Covid a Belgrado sono riempite fino al massimo della capacità. Lo ha dichiarato il sottosegretario presso il ministero della Salute della Serbia, Mirsad Djerlek, ospite oggi dell'emittente "Rts". Djerlek ha precisato che il ricovero di nuovi pazienti è possibile solo dopo le dimissioni di altri. Nella giornata di lunedì, ha aggiunto il sottosegretario, ci sono stati 280 ricoveri a Belgrado e il numero è in costante aumento. Per questo motivo, ha detto ancora Djerlek, alcune strutture ospedaliere potrebbero essere trasferite al sistema Covid. "Non sono sicuro però che questo sarà sufficiente per fornire un numero adeguato di posti", ha aggiunto il sottosegretario alla Salute. (Seb)