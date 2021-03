Energia: Francia, crollano i prezzi delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i prezzi delle energie rinnovabili negli ultimi dieci anni sono crollati, avvicinandosi a quelli del nucleare. Lo scrive il settimanale "Challenges". Nel 2010 la tariffa per il fotovoltaico sui tetti era di 600 euro al megawattora, mentre per le centrali a terra era di 300 euro. Il presidente del sindacato delle energie rinnovabili, Jean-Louis Bal, ricorda che oggi è di "80 euro per megawattora sugli edifici, 55 euro per il solare a terra". "I costruttori, soprattutto in Cina, hanno fatto degli investimenti pesanti nelle cellule fotovoltaiche, cosa che ha permesso progressi essenziali e l'industrializzazione della produzione", afferma Bal. A questo si aggiungono poi gli investimenti in ricerca e sviluppo. Ma "le sovvenzioni dello Stato su dei vecchi progetti diminuiranno a partire dal 2025, nel momento in cui i contratti di acquisto del solare e dell'eolico arriveranno al termine", spiega il presidente del sindacato. Nella manovra del 2021 il governo ha rinegoziato i contratti di acquisizione dell'energia solare, diminuendo le sovvenzioni. (Frp)