Roma: Figliomeni (Fd'I), bene ordinanza contro accumulatrice seriale San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È da settimane che ci stiamo occupando dell'accumulatrice seriale di gatti che vive in zona San Giovanni, su cui abbiamo lanciato l'allarme presentando anche un'interrogazione e una nota stampa, perché non era più tollerabile che queste povere bestiole subissero maltrattamenti gratuiti da una persona con problemi comportamentali e di disagio mentale, ben nota alle istituzioni comunali, che in passato era già stata al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Ora finalmente sembra che siamo arrivati all'epilogo di questa storia triste". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni. "Infatti - aggiunge - il sindaco Raggi sembra essersi svegliata dal suo torpore prendendo una decisione che doveva essere presa già da tempo, ovvero emanando un'ordinanza nella quale si richiede la messa in sicurezza dei gatti detenuti all'interno dell'appartamento e la loro sistemazione in un luogo idoneo, oltre lo sgombero dei rifiuti e la sanificazione dell'appartamento, senza dimenticare l'aspetto più importante ovvero il divieto assoluto alla persona in questione a detenere gatti e altri animali domestici, che sarà possibile verificare attraverso controlli periodici dei servizi sociali e della Polizia Locale di Roma Capitale. Siamo contenti - conclude - che anche grazie ai nostri sforzi oltre a quelli delle varie associazioni animaliste, siamo arrivati a questa conclusione, ma auspichiamo che ci sia anche un sostegno nel tempo nei confronti di questa persona con seri problemi, affinché non si ripetano più fatti di questo genere”. (Com)