Alitalia: Vestager, servono ancora verifiche ma positivo approccio governo italiano

- Alitalia prima della crisi provocata dal Covid-19 ha ricevuto molti aiuti e il lavoro della Commissione europea è verificare che non ci siano state violazioni della competitività sul mercato. Lo ha detto a “Rainews” la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, che ha comunque valutato positivamente l’approccio del governo italiano. “La cosa più importante è che l’ottima cooperazione con il governo italiano continui. Io ho avuto un colloquio costruttivo con i tre ministri – i titolari delle Infrastrutture Enrico Giovannini, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgietti e dell’Economia Daniele Franco – e molto lavoro tecnico è stato effettuato. La nostra speranza è che si raggiunga un risultato positivo in tempi brevi”, ha detto Vestager. “La ragione per cui ci troviamo in questa situazione è che Alitalia aveva gravi perdite prima della crisi del Covid, e questo ha consentito loro di ricevere molti aiuti, che non sono stati disponibili per altre aziende, e per questo motivo è essenziale” che la nuova azienda “abbia un business plan”, non “solo per recuperare i costi ma anche fare profitto. Non abbiamo ancora ultimato la valutazione ma molti soldi sono stati dati ad Alitalia, prima 400 milioni di euro, poi altri 900 milioni. Noi prenderemo tutto in considerazione. Il nostro lavoro è fare in modo che chi non ha aiuti possa farcela nel mercato”, ha aggiunto la commissaria. “Ora dobbiamo vedere quali sono gli asset e come trovare una buona soluzione in un mercato in cui le cose sono molto difficili per tutto il settore. L’approccio costruttivo adottato dal governo italiano è essenziale e l’ho approvato”, ha concluso Vestager. (Rin)