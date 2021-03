© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel sangue di cinque servitori dello Stato che oggi ricordiamo, in quel 16 marzo di 43 anni fa, si realizzava l’interruzione dell’evoluzione democratica dell’Italia. Per tanti, troppi versi siamo ancora in Via Fani”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. (Rin)