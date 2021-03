Ue: Vestager, lavorare tutti insieme per affrontare meglio virus come il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che tutti i Paesi europei, con l’aiuto della Commissione, si preparino a un futuro in cui le vaccinazioni contro virus come il Covid-19 siano più facili di come è avvenuto sinora. Lo ha detto la commissaria europea per l’agenda digitale, Margrethe Vestager, a “Rainews”. “È importante instaurare un rapporto molto chiaro per il futuro con le aziende farmaceutiche: serve un livello diverso di capacità produttiva e di certezza sul fatto che i prodotti vengano approvvigionati e c’è una necessità di aumentare la capacità produttiva”, ha detto la commissaria. “Noi stiamo ultimando una causa per quanto concerne i prezzi eccessivi. C’è una situazione del genere anche in Italia, dove sui farmaci per la cura della leucemia dei bambini c’è stato un rincaro del 300 per cento e abbiamo dovuto lavorare per abbassarli”, ha spiegato Vestager, secondo cui “ci sono aziende che devono rendere i farmaci molto più economici”. (Les)