Vaccino: Speranza, massima disponibilità a lavorare su richiesta medici famiglia

- La richiesta dei medici famiglia è "giusta, legittima e comprensibile. Occorre fare degli approfondimenti su una materia delicata, ma il governo deve lavorare nelle prossime ore per una risposta positiva a questa richiesta". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del colloquio "Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia", organizzato da Rcs Academy. "Da parte mia c'è la massima disponibilità a lavorare in questa direzione", ha aggiunto. (Rin)