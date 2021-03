Ambiente: Cingolani, necessaria anche transizione burocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, una delle priorità della sua azione è la “transizione burocratica” perché serve “una burocrazia a servizio della transizione ecologica”. Nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo ministero, Cingolani ha ricordato fra le altre cose come “i tempi per il rilancio dei permessi” siano “abbastanza lunghi”. (Rin)