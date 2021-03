© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quarantatré anni fa la strage di via Fani, pagina buia della nostra storia repubblicana recente. Memoria e cordoglio per il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione dei cinque agenti della sua scorta, esemplari servitori dello Stato. Oggi, come allora, non dimentichiamo il loro sacrificio a difesa della libertà e della democrazia". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)