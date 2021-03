Covid: Vestager, sulla comunicazione avremmo potuto essere più chiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Ue non ha saputo comunicare con chiarezza alcune questioni relative ai vaccini contro il Covid-19. Lo ha detto la commissaria europea per l’agenda digitale, Margrethe Vestager, a “Rainews” parlando di come poteva essere affrontata meglio la crisi del Covid dalla Commissione. “Non abbiamo capito quanto sarebbe stato lunga questa pandemia, non abbiamo capito che ci sarebbero state tre ondate. Naturalmente non avevamo una prospettiva biennale su quello che stavamo facendo e poi forse la comunicazione, forse avrebbe dovuto essere più chiara”, ha detto Vestager. “Per molto tempo la gente ha pensato che avessimo firmato un contratto molto tempo prima dei britannici e invece lo abbiamo fatto solo un giorno prima. Avremmo dovuto essere più chiari per mostrare che gli Stati membri, con la competenza della Commissione, possono fare le cose tutti assieme”, ha detto la commissaria. (Les)