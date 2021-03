Vaccino: Speranza, maggioranza personale sanitario ha aderito a campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla richiesta del governatore della Liguria, Giovanni Toti, di obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, "stiamo verificando i numeri definitivi sulle vaccinazioni" e nelle "prossime giornate e valuteremo eventuali ulteriori interventi", ma è bene ricordare che "la maggioranza ha aderito alla campagna di vaccinazione". Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del colloquio "Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia", organizzato da Rcs Academy. (Rin)