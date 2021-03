Ruanda: Covid, allentate parzialmente le misure restrittive nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda ha allentato alcune delle sue misure restrittive imposte contro la diffusione del Covid, inclusa una riduzione degli orari di coprifuoco notturno. In una dichiarazione diffusa ieri sera, il governo ha ridotto di due ore il coprifuoco che ora sarà attivo dalle 21 alle 04 del mattino, con le attività che dovranno chiudere entro le 20. Oggi sono nel frattempo ripresi gli spostamenti tra la capitale Kigali e il resto del Paese, eccezion fatta per tre distretti delle province meridionali e orientali. Sono ripresi anche gli incontri in presenza ma non si potrà superare il 30 per cento della capienza massima del locale, mentre tutti i bar resteranno ancora chiusi. Dall'inizio della pandemia il ministero della Salute ha finora annunciato oltre 20 mila casi di contagio e 282 decessi, mentre più di 257 mila persone hanno ricevuto la prima iniezione del vaccino dopo che all'inizio di questo mese il Ruanda ha ricevuto più di 340 mila dosi di dosi di Pfizer e Oxford-AstraZeneca attraverso l'iniziativa globale Covax. (Res)