India-Finlandia: oggi vertice virtuale premier Modi e Marin (2)

- Circa cento compagnie finlandesi sono attive in India in vari settori produttivi: telecomunicazioni, ascensori, macchinari ed energia, anche rinnovabile. Le aziende indiane che operano in Finlandia, invece, sono una trentina, principalmente nelle tecnologie informatiche, nella componentistica per auto e nell’ospitalità. Durante il summit, i due leader esamineranno i vari aspetti della relazione bilaterale e getteranno le basi per espanderla e diversificarla. Inoltre scambieranno opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse. (Inn)