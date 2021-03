Energia: Kazakhstan, colloqui con russa Lukoil su sviluppo giacimento Al Farabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Kazakhstan, Nurlan Nogayev, il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia nazionale di petrolio e gas kazakha KazMunaiGas (Kmg), Alik Aidarbayev, e il presidente di Lukoil, Vagit Alekperov, hanno discusso un progetto per il futuro sviluppo congiunto del sito di Al Farabi nel Mar Caspio. È quanto riferito dall’ufficio stampa di Kmg. "Durante l'incontro è stato firmato un protocollo sui negoziati diretti per la concessione della licenza all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi nell'ambito dello sviluppo congiunto presso il sito offshore di Al Farabi. Le parti hanno notato dei progressi significativi nello sviluppo di questo progetto", si legge nella nota. Il comunicato ricorda inoltre che la fase successiva prevede la sottoscrizione di un contratto di utilizzo del sottosuolo e il completamento di una joint venture con distribuzione di quote: Kmg (50,01 per cento) e Lukoil (49,99 per cento). (Rum)