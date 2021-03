Giappone-Usa: segretario Stato Blinken incontra missione diplomatica statunitense a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha incontrato oggi in videoconferenza a Tokyo il personale della missione diplomatica statunitense in Giappone. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Blinken, che si trova a Tokyo assieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin per colloqui nel formato "2+2" con i loro omologhi giapponesi. Blinken ha evidenziato l'importanza del primo tour internazionale dall'inizio del suo mandato, e la centralità attribuita dall'amministrazione del presidente Joe Biden "alle relazioni, il partenariato, l'alleanza con il Giappone". L'alleanza tra i due Paesi, ha detto il segretario di Stato, è "la pietra di volta della nostra pace, della nostra sicurezza e prosperità". Blinken ha ricordato il decimo anniversario del grande disastro del Tohoku, lo scorso 12 marzo, e l'intervento tempestivo degli Stati Uniti a seguito del disastro naturale e della conseguente crisi nucleare di Fukushima; il segretario ha ricordato poi il primo anniversario della pandemia di Covid.19 in Giappone: a febbraio dello scorso anno il focolaio di infezione a bordo della nave da crociera Diamond Princess, all'ancora a Yoohama con 420 cittadini statunitensi a bordo, segnò l'inizio dell'emergenza sanitaria in Giappone. Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al Giappone sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate. (segue) (Git)