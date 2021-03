Sardegna: ordinanza Solinas, nelle scuole lezioni in presenza al 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lezioni in presenza? In Sardegna rimarranno al 75 per cento mentre per il 25 per cento si ricorrerà alla didattica a distanza. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che proroga fino al prossimo 6 aprile il provvedimento firmato lo scorso 5 marzo. Garantita invece la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica per le scuole materne e primarie, invece continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità. (segue) (Rsc)