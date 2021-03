Sardegna: resta lo stop per palestre e piscine, confermata chiusura ristoranti alle 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Regione Sardegna sceglie la linea della prudenza e conferma la chiusura di bar e ristoranti rispettivamente alle 21 e alle 23 mentre il coprifuoco continua a rimanere fissato dalle 23.30 alle 5. Lo stabilisce un'ordinanza del governatore Christian Solinas nella quale si proroga, almeno fino al prossimo 6 aprile la chiusura di palestre, piscine, scuole di danza, dei centri commerciali (questi ultimi relativamente al sabato e alla domenica), dei musei e dei luoghi di cultura. Nel documento firmato dal presidente della Regione si legge infatti che "fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico della pandemia, è consentita sull'intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività: ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23; bar, pub, circoli privati, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.