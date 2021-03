Cina: Xi sollecita regolamentazione più severa per "economia delle piattaforme" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indicazioni di Xi suggeriscono che Pechino si stia preparando a intensificare una campagna per frenare l'influenza delle sue più grandi e potenti società private, che finora si è concentrata principalmente sull'Alibaba Group di Jack Ma e sul suo braccio finanziario Ant Group. La cosiddetta "economia delle piattaforme" potrebbe applicarsi a diversi giganti di Internet e della telefonia mobile che offrono servizi a centinaia di milioni di utenti, dal colosso del trasporto auto Didi Chuxing al gigante della consegna di cibo Meituan e ai leader dell'e-commerce come Jd.com e Pinduoduo. Alcune società di piattaforme si stanno sviluppando in modi non standardizzati e questo presenta dei rischi, si legge nei verbali della riunione. "È necessario accelerare il miglioramento delle leggi che governano le economie delle piattaforme per colmare le lacune e le lacune in modo tempestivo". (segue) (Cip)