Cina: Xi sollecita regolamentazione più severa per "economia delle piattaforme" (3)

- Secondo persone a conoscenza della questione, i principali regolatori finanziari vedono Tencent come il prossimo obiettivo per una maggiore supervisione. Come Ant, le fonti hanno spiegato che Tencent sarà probabilmente tenuta a costituire una società di partecipazione finanziaria per includere i suoi servizi bancari, assicurativi e di pagamento. Le due aziende creeranno un precedente per altri attori della tecnofinanza nel rispetto di normative più severe, ha aggiunto. Una tale mossa segnerebbe una significativa escalation nella campagna cinese per frenare l'influenza dei suoi giganti tecnologici, iniziata lo scorso anno con lo stop dell'offerta pubblica iniziale di 35 miliardi di dollari di Ant e la pubblicazione di nuove normative antitrust che disciplinano le aziende tecnologiche. Tencent ha perso più di 65 miliardi di dollari di valore nei due giorni successivi al rapporto, sebbene le sue azioni siano aumentate oggi di oltre l'uno per cento. (Cip)