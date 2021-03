Sardegna: nuova emodinamica a Sassari, dalla Regione via libera all'accreditamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Regione all'accreditamento del nuovo laboratorio di Emodinamica dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il provvedimento, emanato con determina dell'assessorato regionale della Sanità , autorizza formalmente l'attività della nuova Emodinamica per le prestazioni sanitarie erogate nella struttura complessa di Cardiologia clinica ed interventistica di cui fanno parte la Cardiologia, con tredici posti letto, e l'Unità Coronarica, con nove posti letto. Un accreditamento provvisorio di 10 mesi quello accordato dalla Regione alla struttura dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che seguirà , secondo un preciso cronoprogramma, l'iter dei lavori di adeguamento ancora in corso. "Un passo importante - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - per un potenziamento a lungo atteso dal territorio. Finalmente le nuove sale, dotate di attrezzature moderne, potranno entrare in funzione e dare ai cittadini l'assistenza e le cure migliori". (Rsc)