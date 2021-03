Francia: Covid, scoperta nuova variante n Bretagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione della Bretagna, a ovest della Francia, è stata individuata una nuova variante del coronavirus. Lo ha annunciato l'Autorità regionale della Salute, spiegando che la variante è stata classificata nella categoria "da seguire". "Le prime analisi di questa nuova variante non permettono di fare delle conclusioni né su un aumento della gravità né della trasmissibilità rispetto al virus storico", spiega in un comunicato la Direzione generale della salute, sottolineando che "sono in corso delle investigazioni approfondite". (Frp)