Covid: D’Amato, situazione drammatica, AstraZeneca ha superato vaglio 3 agenzie del farmaco

- Dopo il blocco del vaccino AstraZeneca in Italia, stabilito dall’Aifa in attesa delle decisioni dell’Ema su recenti casi avversi, “la situazione è drammatica”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Corriere della Sera. “La situazione è drammatica. Si sta parlando del futuro, della salute, della sicurezza economica e sociale di milioni di persone, anche perché una campagna vaccinale come questa non ha precedenti”. A preoccupare l’assessore è “il clima di diffidenza”, “i dubbi, i sospetti e le paure che si possono ingenerare nelle persone nei confronti di questo vaccino sul quale l’Italia ha puntato molto, opzionandone milioni di dosi. Ema e Aifa, che prima lo hanno approvato, chiariscano in fretta, dati alla mano, se è sicuro”. Per l’assessore “se ha superato il vaglio di tre agenzie del farmaco, quella americana, quella europea e quella italiana, ci sono tutti i motivi per fidarsi”.(Rer)