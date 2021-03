Covid: assessore Lazio, se prima freno a mano tirato, senza AstraZeneca non abbiamo munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il blocco del vaccino AstraZeneca in Italia, stabilito dall’Aifa in attesa delle decisioni dell’Ema in merito ad alcune recenti reazioni avverse, nel Lazio “Adesso siamo con il … a terra. Se prima viaggiavamo con il freno a mano tirato, adesso siamo anche con il piede premuto sul pedale”. Lo dice l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Corriere della Sera. I centri vaccinali saranno chiusi “Almeno finché l’Ema non si riunirà per decidere”, secondo quanto previsto giovedì prossimo 18 marzo. Lo stop, spiega l’assessore, “riguarderà il personale scolastico, le forze dell’ordine e gli over 70”. Anche le prenotazioni sono sospese. “Siamo in zona rossa e avremmo potuto aumentare le somministrazioni. In 24 ore possiamo passare da 20 mila a 50 mila. Invece ci troviamo senza munizioni”.(Rer)