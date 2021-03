Arabia Saudita: coalizione militare intercetta drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare a guida saudita in Yemen è riuscita a intercettare e distruggere un drone esplosivo lanciato dai miliziani sciiti yemeniti Houthi verso la città saudita di Khamis Mushait. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. La coalizione ha sottolineato l'adozione d”elle misure operative necessarie per proteggere i civili dagli attacchi terroristici, in conformità con il diritto internazionale umanitario e le sue regole consuetudinarie”. In precedenza, la stessa coalizione aveva annunciato la distruzione di un deposito fortificato di missili balistici a Saada, a nord-ovest dalla capitale dello Yemen Sana'a. (Res)