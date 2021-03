Cina: Covid, allentamento restrizioni all'ingresso per stranieri che hanno ricevuto vaccini cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta ad allentare le restrizioni alle frontiere per consentire ad alcuni stranieri di rientrare, a condizione che abbiano assunto un vaccino contro il coronavirus di produzione cinese. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". Il Paese è chiuso alla maggior parte degli stranieri dallo scorso marzo per arginare la diffusione del virus, ma le ambasciate cinesi in diversi Paesi hanno emesso avvisi per avvertire che la Repubblica popolare esaminerà le domande di visto e selezionerà persone alle quali siano stati somministrati vaccini di produzione cinese. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti, ad esempio, ha dichiarato ieri, 15 marzo, che inizierà a trattare le pratiche di richiedenti il visto ai quali siano stati inoculati vaccini cinesi. Ciò potrebbe applicarsi già a partire da questa settimana per coloro che visitano la Cina continentale per viaggi di lavoro o per esigenze personali come il ricongiungimento familiare. L'ambasciata ha precisato che questo vale per coloro che hanno ricevuto due dosi di vaccino o anche una singola dose almeno 14 giorni prima di richiedere il visto. Le ambasciate cinesi in altri Paesi, tra cui India, Pakistan, Filippine, Italia e Sri Lanka, hanno pubblicato comunicazioni simili. Chi arriva in Cina dovrà comunque affrontare una quarantena fino a tre settimane. I vaccini cinesi sono utilizzati in diversi Paesi in tutto il mondo, tra cui Turchia, Indonesia e Cambogia. Le Filippine hanno ricevuto 600 mila dosi di vaccino dalla Cina due settimane fa, dando il via alla campagna vaccinale.(Cip)