Vietnam: clonato con successo esemplare di una specie di maiale a rischio

- Il Vietnam ha clonato con successo un esemplare di maialino pancia a tazza, una specie di suino vietnamita a rischio di estinzione. Ad annunciare l'avvenuta clonazione, effettuata tramite cellule somatiche, sono stati l'Istituto nazionale di scienze animali (Nias) e il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam. Il maialino pancia a tazza, originario del Vietnam settentrionale, viene tradizionalmente allevato in quel Paese come animale da carne; la razza non è adatta ad allevamenti intensivi ad alto valore di mercato, ma la sua carne è apprezzata nel paese per la sua qualità. La Fao ha però classificato il suino come specie a rischio. Pham Cong Thieu, direttore di scienze animali presso il Nias, ha dichiarato che l'avvenuta clonazione rappresenta un balzo tecnologico per il Paese nel campo delle scienze e delle tecnologie animali. (Fim)