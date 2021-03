Germania: Baden-Wuerttemberg, cade nel vuoto proposta SpD a Verdi per formare coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cade nel vuoto la proposta che il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha avanzato ai Verdi per formare un governo di coalizione nel Land, dove le elezioni tenute il 14 marzo hanno visto vincere gli ecologisti. Il capo del governo del Baden Wuerttemberg, l'esponente dei Verdi Winfried Kretschmann, ha infatti rifiutato l'invito del ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, candidato della SpD a cancelliere alle elezioni federali del 26 settembre prossimo, a formare un'alleanza di governo tra ambientalisti, socialdemocratici e Partito liberaldemocratico (Fdp). In particolare, Kretschmann ha dichiarato: “Quel dice ora il ministro delle Finanze Scholz, mi è abbastanza indifferente”. Per il settimanale “Die Zeit”, rimane dunque da chiarire con chi i Verdi formeranno il prossimo esecutivo di coalizione in Baden-Wuerttemberg. Le ipotesi vanno dal rinnovo dell'alleanza con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), al potere dal 2016, a un'intesa con SpD e Fdp. I colloqui esplorativi inizieranno nella giornata di oggi. Interrogato sull'opportunità di proseguire la coalizione verde-nera per far fronte alla crisi del coronavirus, il primo ministro del Baden-Wuerttemberg ha risposto che “certamente non può essere questo il punto di vista. Un governo rimane, infatti, in carica per cinque anni, mentre “si spera che la pandemia finisca nella prossima estate”. Per Kretschmann, dunque, “non può essere questo l'approccio giusto”. L'alleato dei Verdi in Baden-Wuerttemberg, ha infine evidenziato il primo ministro del Land, verrà determinato tra Cdu, SpD e Fdp in base alla determinazione del singolo partito di combattere contro il cambiamento climatico. (Geb)