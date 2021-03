Germania: Berlino, polizia pubblica primo rapporto sui clan arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha pubblicato il suo primo rapporto sui clan della criminalità organizzata araba, da anni attivi nella capitale della Germania. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, il documento si basa sui dati raccolti nel 2020. In particolare, le forze dell'ordine hanno contato a Berlino 388 affiliati attivi alle famiglie arabe, autori di 1.013 reati. Le fattispecie includono crimini di strada (139), traffico di sostanze stupefacenti (130), violenze (118) e reati contro il patrimonio (100). Il 45 per cento dei criminali ha la cittadinanza tedesca. Seguono i libanesi con il 18 per cento e i soggetti di nazionalità no accertata al 16 per cento. Il 95 per cento del totale è formato da uomini, soprattutto tra i 18 e i 25 anni, con 291 pluripregiudicati e recidivi. Nel 2020, la polizia di Berlino ha effettuato 240 controlli negli ambienti dei clan arabi, con perquisizioni i oltre 525 locali commerciali, di cui 85 sono stati chiusi. (Geb)