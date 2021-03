Droga: Polizia arresta 12 persone che importavano cocaina dall'Olanda a Cinisello Balsamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia gli agenti oggi impegnati in una vasta operazione antidroga a livello internazionale.Lo comunica in una nota la Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, e numerosissime perquisizioni delegate, finalizzate a disarticolare un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina nei "Palazzi" del quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo, comune alle porte del capoluogo lombardo e il gruppo di fornitori albanesi che importavano lo stupefacente dall'Olanda. L'operazione avviene su scala internazionale visto che le indagini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga e hanno visto la collaborazione delle autorità albanesi attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Le attività esecutive vedono l'impiego di centinaia di uomini delle Squadre Mobili di Milano, Foggia, Lodi e Pescara, nonché di squadre del Reparto Mobile, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine ed un elicottero del Reparto Volo. tutti i particolari della vasta operazione verranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la Sala Scrofani della Questura di Milano in Via Fatebenefratelli, 11. (Com)