Russia: tribunale rinvia al 22 marzo udienza per "inerzia indagini" su avvelenamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 235mo tribunale militare di Mosca ha rinviato al 22 marzo l'udienza sulla denuncia presentata dai legali della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) per l’inazione del Comitato investigativo russo sull’avvelenamento dell’oppositore Aleksej Navalnyj. L’attivista politico, che si trova nella colonia penale IK-2 di Pokrov, nella regione di Vladimir, non ha partecipato all’udienza in videoconferenza come precedentemente annunciato. "Navalnyj è stato informato dell'opportunità di partecipare all’udienza in collegamento video ma ha detto che non si opponeva allo svolgimento della seduta in sua assenza e con la partecipazione di un suo legale", ha detto il presidente del tribunale Andrei Tolkachenko. L'avvocato di Navalnyj, Vladlen Los, ha presentato una richiesta alla Direzione principale per le indagini militari sull'avvio di un procedimento penale contro i presunti ufficiali del Servizio di sicurezza federale (Fsb) che l’oppositore ha accusato di aver tentato di avvelenarlo. La Direzione ha esaminato la richiesta e non ha riscontrato motivi per effettuare un controllo e avviare un procedimento. Per questo motivo, Los ha presentato una richiesta al tribunale sulla base dell'articolo 125 del codice di procedura penale della Federazione Russa, che prevede il ricorso contro "azioni o inerzia nelle indagini". (Rum)