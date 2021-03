Usa: aeroplano si schianta su un'automobile in Florida, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone hanno perso la vita e una è rimasta gravemente ferita nello schianto di un piccolo aeroplano turistico su un'automobile in Florida. Lo riferisce la stampa Usa. L'incidente è avvenuto ieri, 15 marzo, poco distante dall'aeroporto di North Perry, a Pembroke Pines. A bordo del velivolo, un Beechcraft Bonanza, viaggiavano due persone, che hanno perso la vita nello schianto. Nell'incidente ha perso la vita anche un bambino che si trovava a bordo dell'automobile su cui l'aeroplano di è schiantato. La madre è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Sull'incidente sta indagando la Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità per l'aviazione civile Usa. (Nys)