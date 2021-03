Giappone-Usa: Blinken sollecita ulteriore approfondimento delle relazioni economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Stati Uniti e Giappone si incontrano oggi a Tokyo per la prima ministeriale nel formato "2+2" dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. I segretari di Stato e della Difesa Usa, Antony Blinken e Lloyd Austin hanno in programma con le loro controparti giapponesi, Toshimitsu Motegi e Nobuo Kishi, anche colloqui separati, in aggiunta a una visita di cortesia al primo ministro giapponese, Yoshihide Suga. Lo scorso 4 marzo alti funzionari diplomatici e della Difesa dei due Paesi hanno tenuto colloqui preparatori in videoconferenza, discutendo anche questioni di comune interesse relative all'ambiente di sicurezza nell'Indo-Pacifico e alla cooperazione nel campo della difesa. Secondo le anticipazioni della stampa giapponese, l'incontro sarà incentrato sul rafforzamento dell'alleanza bilaterale e il più stretto coordinamento in risposta all'avanzata della Cina nella regione indo-pacifica. Altri potenziali argomenti di confronto sono le incursioni navali cinesi al largo dell'atollo conteso delle Senkaku; la militarizzazione del Mar Cinese Meridionale da parte di Pechino; e lo stato dei diritti umani a Hong Kong e nella regione cinese dello Xinjiang. (segue) (Git)