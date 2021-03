Usa: California, governatore Newsom pronto a nominare senatrice afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha promesso ieri, 15 marzo, di nominare una donna afroamericana come senatrice dello Stato in sostituzione di Dianne Feinstein, nel caso quest'ultima decida di ritirarsi prima della scadenza del suo mandato, a gennaio 2025. Intervistato dall'emittente televisiva Msnbc, il governatore ha dichiarato di aver già in mente diversi candidati per la possibile sostituzione dell'87enne Feinstein, che in aggiunta alla sua età avanzata sconta da mesi crescenti pressioni da parte dell'ala progressista del Partito democratico, che ne contesta le posizioni moderate e il fatto che sia bianca. "Abbiamo in mente diversi nomi, la risposta è sì", ha detto Newsom, che però deve scontare nel suo Stato una iniziativa popolare per la revoca del suo mandato e l'organizzazione di elezioni governatoriali anticipate. Lo scorso anno Newsom ha nominato un ispanico, Alex Padilla, in sostituzione di Kamala Harris, che ha rinunciato ad uno dei due seggi della California al Senato federale Usa per assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. (Nys)