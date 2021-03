Giappone: Olimpiadi, staffetta torcia olimpica al via senza spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha annunciato ieri, 15 marzo, che la cerimonia di apertura della staffetta della torcia olimpica, in programma il prossimo 25 marzo, si terrà nella provincia settentrionale di Fukushima senza spettatori, per limitare il rischio di propagazione della pandemia di coronavirus. La cerimonia si terrà presso il centro di allenamento calcistico J-Village, che nel marzo 2011 era uno dei centri avanzati per la gestione della crisi nucleare innescata dal terremoto e dallo tsunami che colpirono quell'anno la regione del Tohoku. L'organizzazione delle Olimpiadi ha annunciato che verrà anche ridimensionata la delegazione di Tokyo presente all'evento. Il primissimo tratto della staffetta verrà affidato alle atlete della nazionale di calcio femminile giapponese, che nel 2011, poco dopo il disastro di Fukushima, vinse i mondiali di calcio femminili in Germania. (segue) (Git)