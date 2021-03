Usa: elezioni, "Washington Post" ritratta trascrizione colloquio Trump-Raffensperger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "Washington Post" ha ritrattato il resoconto del colloquio intercorso lo scorso gennaio tra l'ex presidente Usa, Donald Trump, e il procuratore generale della Georgia, Brad Raffensperger. Era stata proprio la "Washington Post" a fornire per prima un resoconto del colloquio telefonico, avvenuto prima della certificazione delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, e nel pieno delle polemiche sulle presunte frodi elettorali contestate dall'ex presidente. Solo ieri, 15 marzo, è emerso però che la parte centrale e più contestata del colloquio, nel quale Trump avrebbe chiesto al procuratore di "trovare le frodi", non è mai avvenuta: la "Washington Post" lo ha ammesso ieri, 15 marzo, accusando le sue fonti della falsificazione della trascrizione, che era valsa a Trump ulteriori accuse di impeachment, in aggiunta a quello già sostenuto dopo l'assalto di suoi sostenitori al Congresso federale, lo scorso 6 gennaio. Trump ha reagito all'ammissione della "Washington Post" diffondendo un lungo comunicato, nel quale ha espresso apprezzamento per la correzione ed ha chiesto al resto della stampa Usa di darne notizia: "E' ora che altri media correggano la loro copertura fraudolenta di questa storia. Sapete di chi sto parlando", ha scritto l'ex presidente. (segue) (Nys)