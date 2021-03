Usa: elezioni, "Washington Post" ritratta trascrizione colloquio Trump-Raffensperger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante io apprezzi la correzione della 'Washington Post', che chiude immediatamente la caccia alle streghe georgiana, la storia è stata un falso sin dal principio", afferma Trump nella nota. "Apprezzerei una indagine credibile della conte di Fulton, in Georgia, e della macchina politica di Stacey Abrams (leader del Partito democratico di quello Stato), che ritengo abbia mutato completamente il corso delle elezioni presidenziali in Georgia". Trump ha poi puntato l'indice contro i media statunitensi: "Noterete che gli errori, le omissioni, gli sbagli e le vere e proprie menzogne dei grandi media virano sempre in una direzione: contro di me e contro i Repubblicani. Le notizie che danneggiano i Democratici o che minano le loro narrative vengono invece insabbiate, ignorate o rimandate sino a renderle inoffensive, per esempio sino a dopo le elezioni", afferma nella nota Trump, che non ha mai ammesso la sconfitta elettorale da parte del presidente in carica, Joe Biden. (Nys)