Giappone: coronavirus, il primo ministro Suga riceve la prima dose di vaccino

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech. Lo riferisce la stampa giapponese. La somministrazione è avvenuta presso un ospedale di Tokyo e di fronte alle telecamere, per rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica giapponese in merito all'efficacia e all'importanza di prendere parte alla campagna nazionale di immunizzazione. In Giappone il vaccino è stato somministrato sino a questo momento solo agli operatori sanitari di prima linea; Suga ha ricevuto anticipatamente il vaccino in vista della sua visita ufficiale negli Stati Uniti, in programma all'inizio del mese prossimo, durante la quale il capo del governo giapponese incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Prima della notizia della visita negli Usa, il 72enne Suga aveva espresso l'intenzione di attendere il proprio turno assieme al resto dei cittadini giapponesi di età superiore a 65 anni, che potranno ricevere il vaccino a partire da metà aprile. Il Giappone lo scetticismo dell'opinione pubblica nei confronti dei vaccini è tradizionalmente elevato; solo il 63,1 per cento dei partecipanti a un sondaggio di "Kyodo News" pubblicato il mese scorso ha dichiarato di volersi vaccinare contro il coronavirus, mentre il 27,4 per cento ha escluso categoricamente di voler assumere un vaccino. (segue) (Git)