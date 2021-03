Roma: De Priamo (Fd'I), mezzi pubblici pieni ma scuole, palestre e attività chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le foto che girano sui social "e che ci segnalano sono la conferma che a distanza di un anno niente è cambiato: i mezzi pubblici a Roma, metro e bus, sono ancora accalcati con evidenti assembramenti". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Per la sindaca Raggi tutto bene? Intanto scuole chiuse e alunni in dad con grandi disagi agli studenti e alle famiglie - aggiunge De Priamo -. A questo si aggiungono le chiusure di ristoranti, bar, palestre e piscine. Cittadini, studenti e attività commerciali penalizzate, per l'ennesima volta", conclude De Priamo.(Com)