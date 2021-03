Roma: Cinema Palazzo scrive a Raggi, procedimento acquisizione arenato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ristretto orizzonte temporale della consiliatura da lei presieduta, signora sindaca Raggi, sono ancora molti i passaggi procedurali per poter condurre in porto il complesso iter di acquisizione - si legge nella lettera -. Da cittadine e cittadini che credono nel primato della politica, non possiamo digerire che siano gli uffici tecnici a dettare i tempi della politica stessa". Infine gli attivisti del nuovo Cinema Palazzo rivolgendosi alla sindaca Raggi e alla giunta capitolina chiedono "un ulteriore sforzo di accelerazione per chiudere vittoriosamente questa partita. In gioco non c’è solo il Cinema Palazzo, ma la possibilità per la cittadinanza di poter credere nelle istituzioni e nella loro capacità di rispondere ai bisogni dei territori", concludono. (Rer)