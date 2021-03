© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida più grande del dicastero del Lavoro è la preoccupazione "legata all'aumento della povertà", una condizione che "può annichilire". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a "Tg2Post" su Rai2 per poi aggiungere: "E' un rischio che riguarda molte più persone che non in passato". (Rin)