Myanmar: Usa, violenza militari contro popolazione “immorale e indifendibile”

- Gli Stati Uniti considerano “immorale e indifendibile” la violenza esercitata dalle forze di sicurezza del Myanmar contro la popolazione civile e contro i manifestanti. Lo ha detto ai giornalisti la vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Jalina Porter. Washington chiede “a tutti i Paesi di intraprendere azioni punitive contro le forze di sicurezza birmane in risposta alla violenta repressione dei manifestanti”, ha spiegato Porter. "Gli Stati Uniti – ha detto ancora - continuano a chiedere a tutti i Paesi di intraprendere azioni concrete per contrastare il colpo di stato e un'escalation di violenza". Venerdì 12 marzo l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di concedere lo status di protezione temporanea di 18 mesi ai cittadini del Myanmar che vivono sul territorio dell’Unione. Lo ha reso noto il segretario del dipartimento per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. "A causa del colpo di stato militare e della brutale violenza delle forze di sicurezza contro i civili, il popolo birmano sta soffrendo una crisi umanitaria complessa e in fase di peggioramento", ha spiegato Mayorkas. "Dopo un esame approfondito di questa terribile situazione, ho designato il Myanmar come idoneo per lo status di protezione temporanea, in modo che i cittadini birmani e i residenti abituali possano rimanere temporaneamente negli Stati Uniti", prosegue la relativa nota ufficiale.(Nys)